Ради вступления в НАТО в Швеции решили дистанцироваться от курдских организаций

Новое правительство Швеции дистанцируется от курдского ополчения YPG, пытаясь заручиться согласием Турции на вступление страны в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром, передает Reuters.

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"Существует слишком тесная связь между этими организациями и Рабочей партией Курдистана… [Нужно], чтобы это было хорошо для отношений между нами и Турцией", – сказал глава МИД Швеции.

Он подчеркнул, что главная цель его страны – членство в НАТО.

Сирийское курдское ополчение YPG и его политическая ветвь PYD считаются в Турции продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая начала восстание против Турции в 1980 году и рассматривается Турцией, США и ЕС как террористы.

Турция пообещала заблокировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если она не прекратит поддерживать курдов.

Турция обвинила Финляндию и Швецию в том, что они якобы скрывают террористические группы, а президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал, чтобы они выдали подозреваемых в обмен на поддержку заявок на членства в НАТО.

28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО, в том числе Турции.

1 ноября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Венгрию и Турцию одобрить заявки ее страны и соседней Швеции на вступление в НАТО.

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Оксана Житнюк

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