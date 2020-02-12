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Эрдоган обвинил Россию в массовых убийствах в Сирии

Эрдоган обвинил Россию в массовых убийствах в Сирии - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Чириков/EPA)
12.02.2020, 21:07

Турция будет уничтожать силы сирийского режима, если турецкие солдаты подвергнутся новым атакам, сказал Реджеп Тайип Эрдоган

Сегодня, 12 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в массовых убийствах во время действий в поддержку правительства президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Радио Свобода.

Эрдоган заявил, что Турция будет уничтожать силы сирийского режима везде, если турецкие солдаты подвергнутся новым атакам.

"Режим, поддержанный российскими силами и проиранскими боевиками, постоянно нападает на мирных жителей, осуществляя массовые убийства и кровопролитие", - заявил Эрдоган на встрече с депутатами парламента из правящей партии.

Сообщается, что в последние дни Анкара усилила свои позиции в Идлибе – артиллерию и солдат доставили сотни военных машин.

Отмечается, что прямая критика Эрдогана в адрес Москвы – нечастый случай с 2015 года, когда отношения Анкары и Москвы резко ухудшились после того, как Турция сбила российский истребитель, ворвавшийся в ее воздушное пространство.

  • Турция за последние девять дней потеряла 14 солдат и утверждает, что убила в ответ более 100 сирийских военных, преданных президенту Асаду.

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