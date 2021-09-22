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Эрдоган: Пандемия показала, что человечество с треском провалило тест на солидарность

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 10:32
Эрдоган: Пандемия показала, что человечество с треском провалило тест на солидарность - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что во время пандемии коронавируса человечество "с треском провалило" тест на солидарность. Об это он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает ABC News.

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Он отметил, что пандемия стала напоминанием, что весь мир – "часть большой семьи".

"Однако испытание на солидарность, которому нас подвергли, было с треском провалено", – сказал Эрдоган.

Он также заявил о "прививочном национализме", который считает "позором для человечества". По словам Эрдогана, слаборазвитые страны и бедные слои общества оказались брошенными на произвол судьбы перед лицом пандемии.

Также во время своего выступления Эрдоган говорил о климатическом кризисе, глобальном потеплении, миграционном кризисе и войне в Сирии. Президент Турции также выразил поддержку территориальной целостности Украины и заявил о непризнании аннексии Крыма.

  • После 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган провел встречу в США с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили гуманитарную ситуацию в Крыму и то, как Турция может способствовать освобождению незаконно удерживаемых оккупантами лиц, в том числе крымских татар.
  • Турция заявила, что не признает результаты проведенных во временно оккупированном Россией украинском Крыму "выборов" в Государственную думу РФ. 

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Оксана Житнюк
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реджеп эрдоган генассамблея оон пандемия коронавирус   COVID-19
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