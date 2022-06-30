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Эрдоган: Швеция пообещала экстрадировать в Турцию 73 человека. Если нет — никакого НАТО

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30.06.2022, 21:58
Эрдоган: Швеция пообещала экстрадировать в Турцию 73 человека. Если нет — никакого НАТО - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция пообещала экстрадировать в Турцию 73 человека, которых Анкара подозревает в терроризме. Об этом Эрдоган сказал во время пресс-конференции в Мадриде, сообщает CNN.

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Если обещание не будет выполнено, Турция не станет направлять приглашение Швеции в НАТО на ратификацию своим парламентом, отметил турецкий лидер.

В меморандуме, состоящем из 10 статей, говорится, что Швеция и Финляндия ответят на запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

29 июня в комментарии CNN премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала, что страна предпримет шаги по "противодействию террористам", но "будет... следовать шведским и международным конвенциям, когда речь будет идти об экстрадиции".

11 июня Министерство юстиции Финляндии отказало Турции в выдаче лиц, которых она считает членами террористической организации, сообщает Yle. Речь идет о запросах на экстрадицию, которые Турция направила Финляндии в 2019-2022 годах. К началу июня этого года Хельсинки получил от Анкары десять запросов на экстрадицию, по семи из которых были приняты решения, два человека экстрадировали.

  • 29 июня на саммите в Мадриде НАТО пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Теперь приглашение должны ратифицировать парламенты 30 стран-членов НАТО.
Вадим Ребрина
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нато Турция терроризм швеция реджеп эрдоган
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