Эрдоган "восхитился" Путиным и Трампом

Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в позитивном ключе высказался о президенте страны-оккупанта России Владимире Путине, его американском коллеге Дональде Трампе и шейхе Катара Тамиме бин Хамад Аль Тани во время общения со студентами университета Анкары, передает Ihlas news agency.

У Эрдогана спросили из аудитории, кем из мировых лидеров он восхищается. Президент Турции сказал, что в Европе сейчас "кризис лидеров", однако отметил Трампа, Путина и Аль Тани.

"Нравится вам или нет, мистер Трамп - важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи четко и открыто", - сказал Эрдоган и аналогично охарактеризовал Путина.

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Шейха же Катара он же назвал "молодым и активным политиком, который поддерживает бедные страны".

Ранее Эрдоган сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону "проверить свою смерть мозга".

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