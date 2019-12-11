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Эрдоган "восхитился" Путиным и Трампом

Эрдоган "восхитился" Путиным и Трампом - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)
11.12.2019, 10:50

Президент Турции считает российского и американского лидеров "открытыми и откровенными" политиками

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в позитивном ключе высказался о президенте страны-оккупанта России Владимире Путине, его американском коллеге Дональде Трампе и шейхе Катара Тамиме бин Хамад Аль Тани во время общения со студентами университета Анкары, передает Ihlas news agency.

У Эрдогана спросили из аудитории, кем из мировых лидеров он восхищается. Президент Турции сказал, что в Европе сейчас "кризис лидеров", однако отметил Трампа, Путина и Аль Тани.

"Нравится вам или нет, мистер Трамп - важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи четко и открыто", - сказал Эрдоган и аналогично охарактеризовал Путина.

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Шейха же Катара он же назвал "молодым и активным политиком, который поддерживает бедные страны".

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