Эрдоган заявил, что Байден "окровавленными руками пишет историю нападения на Газу"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден "своими окровавленными руками" пишет историю "непропорциональных нападений на Газу". Об этом сообщает Анадолу.

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"Господин Байден, вы встали на сторону армян в вопросе так называемого геноцида армян. Теперь, к сожалению, вы своими окровавленными руками пишете историю этих событий, связанных с серьезными непропорциональными нападениями на Газу, которые привели к мученической смерти сотен тысяч людей", – заявил он.

Кроме того, Эрдоган в своей речи назвал Израиль "смертоносным государством", а также осудил факт признания рядом стран Иерусалима как столицы Израиля.

По его словам, Турция готова оказать политическую и военную поддержку международным усилиям по "освобождению Иерусалима и защите палестинского народа".

По его словам, Турция готова оказать политическую и военную поддержку международным усилиям по "освобождению Иерусалима и защите палестинского народа".

Станислав Стороженко

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