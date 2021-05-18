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Эрдоган заявил, что Байден "окровавленными руками пишет историю нападения на Газу"

18.05.2021, 10:51
Эрдоган заявил, что Байден
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Чириков/EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден "своими окровавленными руками" пишет историю "непропорциональных нападений на Газу". Об этом сообщает Анадолу

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"Господин Байден, вы встали на сторону армян в вопросе так называемого геноцида армян. Теперь, к сожалению, вы своими окровавленными руками пишете историю этих событий, связанных с серьезными непропорциональными нападениями на Газу, которые привели к мученической смерти сотен тысяч людей", – заявил он.

Кроме того, Эрдоган в своей речи назвал Израиль "смертоносным государством", а также осудил факт признания рядом стран Иерусалима как столицы Израиля.

По его словам, Турция готова оказать политическую и военную поддержку международным усилиям по "освобождению Иерусалима и защите палестинского народа". 

По его словам, Турция готова оказать политическую и военную поддержку международным усилиям по "освобождению Иерусалима и защите палестинского народа".  

Станислав Стороженко
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США Израиль Турция Палестина газа реджеп тайип эрдоган джо байден
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