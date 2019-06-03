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03.06.2019, 14:53

ЕС может отменить безвизовый режим с Албанией

ЕС может отменить безвизовый режим с Албанией - Фото
Фото: pixabay.com

Запрос в Еврокомиссию направили Нидерланды в связи с угрозой организованной преступности

Европейская комиссия получила от Нидерландов обращение с просьбой пересмотреть безвизовый режим с Албанией из-за опасений в связи с угрозой албанской организованной преступности. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто, передает Европейская правда.

"Да, мы можем подтвердить, что Европейская комиссия получила сообщение от Нидерландов относительно Албании в контексте применения механизма приостановления действия безвизового режима", - сказала она.

"В дальнейшем комиссия тщательно оценит содержание сообщения в соответствии с процедурой и основываясь на соответствующих данных и имеющейся информации о конкретных обстоятельствах. Следующим шагом станет информирование с нашей стороны Европарламента и Совета ЕС. Затем они дадут свою оценку и анализ... Любые шаги к инициированию процедуры приостановления безвиза обязаны следовать после тщательной оценки и анализа", - добавила пресс-секретарь.

У комиссии по правилам есть месяц на изучение сообщения от Нидерландов. Только после этого может быть принято решение отменить безвизовый режим для Албании.

По словам Берто, впервые в истории Еврокомиссия получает обращение со стороны государства-члена о приостановлении безвиза с третьей страной.

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Теги: безвизовый режим, Албания
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