ЕС почти исчерпал все варианты санкций против России — Боррель

Европейский Союз почти исчерпал лимит санкций против России, теперь партнерам следует сосредоточиться на финансовой и военной поддержке Украины. Об этом в интервью Euractiv сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

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По его словам, "было бы странно", если бы после года полномасштабной войны осталось гораздо больше вариантов.

"Мы использовали пошаговый процесс и шли постепенно – возможно, иногда слишком постепенно. Но через год после вторжения мы подходим к концу санкционного пути", – сказал он, добавив, что европейские страны могут в дальнейшем поддерживать Украину в финансовом и военном планах.

Боррель отметил, что сейчас Украина, находящаяся в состоянии военного положения, нуждается в больших деньгах для того, чтобы "поддерживать работу механизма", и призвал европейских партнеров приложить к этому усилия.

"Санкции и военная поддержка – это еще не все", – подчеркнул дипломат.

В то же время Боррель отметил, что приоритетом в поддержке Украины остаются боеприпасы. По его плану выделение 2 млрд евро помогло бы быстро решить проблему.

Кроме того, дипломат не исключает, что по системе совместных закупок Евросоюз мог бы приобрести для Украины и другое вооружение.

6 марта 2023 года Боррель призвал страны ЕС предоставить Украине боеприпасы из своих арсеналов или незавершенных заказов. Кроме того, Брюссель планирует привлечь к схеме закупок страны, не являющиеся членами ЕС.

8 марта он предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

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Мілана Головань

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