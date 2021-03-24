ЕС усиливает контроль над экспортом вакцин от COVID-19. В Британии недовольны – Reuters

Европейская комиссия в среду, 24 марта, расширит полномочия ЕС, чтобы иметь возможность блокировать экспорт вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей ЕС.

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Цель постановления – ограничение экспорта в Великобританию и другие страны, где вакцинация идет быстрее, чем в Евросоюзе, а также в случае, когда производители не выполняют условия поставок.

Знакомый с постановлением чиновник заявил Reuters, что вряд ли оно приведет к массовому запрету на экспорт вакцин, произведенных в ЕС, поскольку есть международные обязательства, и глобальная система поставок не должна останавливаться.

Постановление станет основой для 27 правительств ЕС, которые будут выносить решение о блокировании.

Этот шаг может коснуться компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, он призван избежать даже ограниченного дефицита вакцин в ЕС, который возникает из-за проблем с поставками.

Также экспорт вакцин может быть ограничен, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания или США, запретят экспорт в ЕС.

Напряженность между Лондоном и Брюсселем выросла из-за возможного ограничения экспорта, отмечает Reuters. Великобритания потребовала, чтобы доставка всех заказанных ею партий вакцин была разрешена. Вчера, 23 марта, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в ведение вакцинной блокады.

19 марта 2021 года глава Минздрава Германии Йенс Спан заявил, что Европе не хватает вакцин от коронавируса.

20 марта стало известно, что Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, пока не будут выполнены внутренние обязательства.

21 марта в Еврокомиссии заявили, что ЕС не будет передавать вакцины от COVID-19 развивающимся странам, пока не решит проблем с поставками для себя.

Денис Юдин

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