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ЕС усиливает контроль над экспортом вакцин от COVID-19. В Британии недовольны – Reuters

24.03.2021, 07:38
ЕС усиливает контроль над экспортом вакцин от COVID-19. В Британии недовольны – Reuters - Фото
Вакцина Johnson&Johnson (Фото – Timothy D. Easley, EPA)

Европейская комиссия в среду, 24 марта, расширит полномочия ЕС, чтобы иметь возможность блокировать экспорт вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей ЕС.

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Цель постановления – ограничение экспорта в Великобританию и другие страны, где вакцинация идет быстрее, чем в Евросоюзе, а также в случае, когда производители не выполняют условия поставок.

Знакомый с постановлением чиновник заявил Reuters, что вряд ли оно приведет к массовому запрету на экспорт вакцин, произведенных в ЕС, поскольку есть международные обязательства, и глобальная система поставок не должна останавливаться.

Постановление станет основой для 27 правительств ЕС, которые будут выносить решение о блокировании.

Этот шаг может коснуться компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, он призван избежать даже ограниченного дефицита вакцин в ЕС, который возникает из-за проблем с поставками.

Также экспорт вакцин может быть ограничен, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания или США, запретят экспорт в ЕС.

Напряженность между Лондоном и Брюсселем выросла из-за возможного ограничения экспорта, отмечает Reuters. Великобритания потребовала, чтобы доставка всех заказанных ею партий вакцин была разрешена. Вчера, 23 марта, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в ведение вакцинной блокады.

Денис Юдин
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евросоюз вакцины экспорт коронавирус COVID-19
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