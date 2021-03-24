ЕС усиливает контроль над экспортом вакцин от COVID-19. В Британии недовольны – Reuters
Европейская комиссия в среду, 24 марта, расширит полномочия ЕС, чтобы иметь возможность блокировать экспорт вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей ЕС.
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Цель постановления – ограничение экспорта в Великобританию и другие страны, где вакцинация идет быстрее, чем в Евросоюзе, а также в случае, когда производители не выполняют условия поставок.
Знакомый с постановлением чиновник заявил Reuters, что вряд ли оно приведет к массовому запрету на экспорт вакцин, произведенных в ЕС, поскольку есть международные обязательства, и глобальная система поставок не должна останавливаться.
Постановление станет основой для 27 правительств ЕС, которые будут выносить решение о блокировании.
Этот шаг может коснуться компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, он призван избежать даже ограниченного дефицита вакцин в ЕС, который возникает из-за проблем с поставками.
Также экспорт вакцин может быть ограничен, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания или США, запретят экспорт в ЕС.
Напряженность между Лондоном и Брюсселем выросла из-за возможного ограничения экспорта, отмечает Reuters. Великобритания потребовала, чтобы доставка всех заказанных ею партий вакцин была разрешена. Вчера, 23 марта, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в ведение вакцинной блокады.
- 19 марта 2021 года глава Минздрава Германии Йенс Спан заявил, что Европе не хватает вакцин от коронавируса.
- 20 марта стало известно, что Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, пока не будут выполнены внутренние обязательства.
- 21 марта в Еврокомиссии заявили, что ЕС не будет передавать вакцины от COVID-19 развивающимся странам, пока не решит проблем с поставками для себя.
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