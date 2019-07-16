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16.07.2019, 09:07

ЕС ввел санкции против Турции: назвали причину

ЕС ввел санкции против Турции: назвали причину - Фото
Фото: depositphotos.com

Санкции предполагают сокращение помощи Турции и урезание займов Европейского инвестиционного банка

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 15 июля, одобрил ограничительные меры против Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочного бурения у берегов Кипра. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Санкции предполагают сокращение финансовой помощи Турции как кандидату на вступление в ЕС, а также урезание займов в рамках кредитного механизма Европейского инвестиционного банка.

"В Брюсселе приняли решение о замораживании переговоров  по всеобъемлющему соглашению о воздушном сообщении с Анкарой и об отказе от ряда встреч с высокопоставленными турецкими политиками", - отмечается в сообщении.

Против Анкары возможны дальнейшие "адресные меры", если Турция продолжит геологоразведку, отмечалось в проекте постановления.  Текст документа был одобрен 15 июля без изменений.

Эти меры могут коснуться конкретных лиц и компаний, имеющих непосредственное отношение к работам на шельфе.

"Провокации Турции для всех нас неприемлемы, в этом вопросе мы - на стороне Кипра", - сказал государственный министр Германии по делам Европы Михаэль Рот.

По мнению Брюсселя, Турция проводит буровые работы по добыче нефти и газа у побережья Кипра незаконно. "Анкара с 1974 года считает воды возле оккупированной северной части Кипра своей территорией, в ЕС полагают, что они принадлежат республике", - уточняется в сообщении.

О подготовке санкций участники саммита ЕС предупреждали еще 20 июня.

Ранее стало известно, что Турция закупила у России системы ПВО С-400 за $2,5 млрд. Ранее США выдвинули ультиматум Турции, потребовав отказаться от покупки этих вооружений до 31 июля. Вашингтон угрожал заблокировать поставки F-35 в Турцию. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер в создании этого проекта. Девять стран участвовали в разработке самолета, включая Турцию.

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Теги: санкции, ЕС, кипр, Турция, геологоразведка
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