"Еще больше контроля над СМИ". В Турции приняли закон, контролирующий соцсети

Согласно новому закону турецкие представители будут отслеживать содержимое сайтов и при необходимости блокировать к ним доступ

В Турции приняли закон, контролирующий социальные сети и их содержимое. Соответствующее решение турецкого парламента появилось сегодня в Twitter.

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Закон обязывает владельцев иностранных сайтов-соцсетей назначать представителей в Турции, чтобы те могли определять насколько контент приемлем для турецких граждан и есть ли необходимость его удалять или блокировать. Фактически это означает, что если содержимое социальной сети будет определено как неприемлемое, доступ к сайту может быть заблокирован, а его владельцы оштрафованы.

Принятие закона активно поддерживалось президентом и его партией, так как из-за того, что в последние годы практически все новостные медиа перешли под контроль государства, население Турции начало активно пользоваться соцсетями в поисках независимых и объективных новостей, сообщает Reuters.

По словам критиков, этот закон еще больше усилит цензуру в Турции и позволит властям более эффективно бороться с инакомыслием. А в управлении ООН по правам человека заявили, что закон о контроле над соцсетями "даст государству мощные инструменты для установления еще большего контроля над СМИ".

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Дарья Мостовая

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