Еще двое атлетов из Беларуси отказались возвращаться в страну

Супруги Яна Максимова и Андрей Кравченко отказались возвращаться в Беларусь – сейчас атлеты находятся вместе с ребенком в Германии. Об этом Максимова сообщила у себя Instagram.

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"Долго думая и размышляя мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению сейчас там можно потерять не только свободу но и лишиться жизни...", – говорит Максимова.

DW пишет, что решение о том, чтобы остаться в Германии принял Кравченко – он был одним из более чем 400 спортсменов, подписавших в августе 2020 года открытое письмо, в котором осуждались многочисленные факты фальсификации результатов президентских выборов и насилие со стороны силовиков. После этого его отчислили со сборной Беларуси.

СПРАВКА. Максимова – участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне – выигрывала серебряные и бронзовые награды на первенствах Европы. Ее муж, атлет Андрей Кравченко, является серебряным призером Олимпиады, чемпионом Европы по десятиборью, а также призером чемпионатов мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Maksimova-Krauchanka (@_maksimava_yana)

Как сообщает pressball.by, в июне 2021-го Кравченко выиграла Кубок Беларуси по многоборьям. Несмотря на это, по сумме очков она не дотянула до олимпийского квалификационного норматива и не поехала в Токио.

1 августа режим Лукашенко попытался принудительно вернуть спортсменку Кристину Тимановскую в Беларусь с Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция.

2 августа сообщалось, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.

Вчера из Беларуси выехал один из сооснователей беларуского оппозиционного Независимого объединения спортсменов Константин Яковлев. Он переехал в Украину.

Станислав Стороженко

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