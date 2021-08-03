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Один из лидеров Независимого объединения спортсменов Беларуси выехал в Украину

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 12:11
Один из лидеров Независимого объединения спортсменов Беларуси выехал в Украину - Фото
Константин Яковлев (Фото - euroradio.fm)

Один из сооснователей беларуского оппозиционного Независимого объединения спортсменов Константин Яковлев выехал в Украину. Об этом пишет издание Наша Ніва.

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Сообщается, что Яковлев в июне отбыл 15-дневный арест. Кроме того, Яковлев принимал участие в мирных акциях протеста, а также комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

Общественный деятель возглавлял гандбольный клуб "Витязь", однако в октябре прошлого года команду сняли с чемпионата Беларуси и лишили тренировочного зала. Произошло это после того, как игроки "Витязя" заявили о солидарности с арестованной в те дни баскетболисткой Еленой Левченко, которая публично выступила против режима Лукашенко, пишет Радыё Свабода.

СПРАВКА. В сентябре 2020 года на волне протестов в Беларуси ряд спортсменов, из числа несогласных с действиями режима Лукашенко, создали Независимое объединение спортсменов. Спортсмены требовали признать президентские выборы недействительными, освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и реабилитировать всех политических заключенных. Позже многие из спортсменов, подписавших письмо к властям Беларуси, начали лишаться возможности заниматься спортивной деятельностью.
Станислав Стороженко
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Спорт беларусь оппозиция Беларуси Константин Яковлев
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