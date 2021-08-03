Один из лидеров Независимого объединения спортсменов Беларуси выехал в Украину
Один из сооснователей беларуского оппозиционного Независимого объединения спортсменов Константин Яковлев выехал в Украину. Об этом пишет издание Наша Ніва.
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Сообщается, что Яковлев в июне отбыл 15-дневный арест. Кроме того, Яковлев принимал участие в мирных акциях протеста, а также комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.
Общественный деятель возглавлял гандбольный клуб "Витязь", однако в октябре прошлого года команду сняли с чемпионата Беларуси и лишили тренировочного зала. Произошло это после того, как игроки "Витязя" заявили о солидарности с арестованной в те дни баскетболисткой Еленой Левченко, которая публично выступила против режима Лукашенко, пишет Радыё Свабода.
- 1 августа режим Лукашенко попытался принудительно вернуть спортсменку Кристину Тимановскую в Беларусь с Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция.
- Чехия и Польша заявили, что готовы помочь Тимановской. Представитель МОК заявил, что Тимановская находится в безопасном месте.
- 2 августа сообщалось, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.
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