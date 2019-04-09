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09.04.2019, 08:50

Еще один демократ заявил о намерении сменить Трампа в Белом доме

Еще один демократ заявил о намерении сменить Трампа в Белом доме - Фото
Фото: Eric Swalwell/Facebook

Суолуэлл считает, что Америка не способна решать внутренние проблемы, но он готов этим заняться

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Вчера, 8 апреля, член палаты представителей Конгресса США от Калифорнии, демократ Эрик Суолуэлл, заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом он сообщил в эфире The Late Night Show на телеканале NBC.

"Я вижу страну в зыбучих песках, неспособную решать проблемы и реагировать на угрозы из-за рубежа, неспособную улучшить жизнь людей, живущих здесь, дома. Ничего не делается", - заявил он.

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Один из самых ярых критиков президента США в Конгрессе считает, что может решить американские проблемы.

Фото: Eric Swalwell/Facebook 

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о крупных финансовых потерях за тот период, пока он находится на посту президента, но, несмотря на это, он намерен баллотироваться на второй срок. 

5 марта бывший госсекретарь США и экс-оппонент действующего президента Хилари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в узком кругу сообщил о намерении баллотироваться в президенты США. 

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Теги: выборы в США, президент сша, демократ, Эрик Суолуэлл
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