Еще один демократ заявил о намерении сменить Трампа в Белом доме

Фото: Eric Swalwell/Facebook

Вчера, 8 апреля, член палаты представителей Конгресса США от Калифорнии, демократ Эрик Суолуэлл, заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом он сообщил в эфире The Late Night Show на телеканале NBC.

"Я вижу страну в зыбучих песках, неспособную решать проблемы и реагировать на угрозы из-за рубежа, неспособную улучшить жизнь людей, живущих здесь, дома. Ничего не делается", - заявил он.

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Один из самых ярых критиков президента США в Конгрессе считает, что может решить американские проблемы.

Фото: Eric Swalwell/Facebook

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о крупных финансовых потерях за тот период, пока он находится на посту президента, но, несмотря на это, он намерен баллотироваться на второй срок.

5 марта бывший госсекретарь США и экс-оппонент действующего президента Хилари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в узком кругу сообщил о намерении баллотироваться в президенты США.