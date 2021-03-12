Если все привьются. Байден хочет отпраздновать "День независимости США от коронавируса"

Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы отпраздновать с американцами "День независимости от COVID-19" уже 4 июля этого года. По его словам, это станет возможным, если все население массово провакцинируется от коронавируса, пишет BBC.

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"Если мы сделаем это вместе, к 4 июля, есть хороший шанс, что вы со своей семьей и друзьями сможете собраться на заднем дворе, приготовить барбекю и отпраздновать День независимости", – отметил глава государства, заявив, что в этот день можно будет отпраздновать не просто день независимости, а "день независимости от коронавируса".

Байден подчеркнул, что к 1 мая у каждого взрослого гражданина США будет возможность получить прививку от COVID-19 – мобильные подразделения медиков приедут в каждый населенный пункт, поэтому проблем с процессом вакцинации не будет.

По словам президента США, "Америка уже возвращается (к нормальной жизни), но американцы должны внести свой вклад для этого".

11 марта Байден подписал план спасения США на $1,9 трлн: большинство американцев получат по $1400.

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Дарья Мостовая

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