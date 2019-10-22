Эсминец США промониторил действия России за Полярным кругом

Американский эсминец Donald Cook (фото - EPA)

Американский ракетный эсминец c завершил операцию над Северным полярным кругом во время патрулирования морской безопасности, наблюдая за действиями России. Об этом сообщает Радио Свобода.

Операция была завершена еще 16 октября, однако о результатах доложили только сейчас.

"Присутствие корабля за Северным полярным кругом усилила приверженность Соединенных Штатов к обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также продемонстрировала способность военно-морского флота в кратчайшие сроки осуществлять передислокацию во многих различных средах", - говорится в сообщении шестого флота ВМС США.

В мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон считает Северный морской путь международными водами и обеспокоен требованиями России к иностранным судам о разрешении на прохождение этой арктической артерией. Помпео предостерег Россию, а также Китай от агрессивных действий в Арктике.

подозревают, что Российская Федерация нарушает мораторий на проведение ядерных испытаний 29 мая сообщалось , что США

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