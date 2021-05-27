Эстония закрыла небо для беларусских самолетов
Сегодня, 27 мая, Эстония закрыла свое воздушное пространство для самолетов беларусских авиакомпаний. Об этом сообщается пресс-служба правительства Эстонии.
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что действия Беларуси представляют угрозу международному миру и безопасности.
"Беларусский режим совершил акт государственного терроризма, угнав пассажирский самолет, летевший между Афинами и Вильнюсом, и арестовав критикующего правительство журналиста и его спутницу, и должен взять на себя ответственность за эти действия", – сказала Каллас.
Как отмечается, правительство Эстонии запретило авиалиниям Беларуси или самолетам, вылетающим из этой страны, приземляться на территории Эстонии, а также взлетать или летать в эстонском воздушном пространстве.
Премьер-министр Эстонии добавила, что Евросоюз продолжит подготовку к быстрому введению дополнительных санкций против беларусских чиновников и компаний, тесно связанных с режимом, и разработает экономические санкции.
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