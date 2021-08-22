"Это крик о помощи". Экс-президент Боливии пыталась совершить суицид в тюрьме

Вчера бывший и.о. президента Боливии Жанин Аньес порезала себе нижнюю часть левой руки, полиция квалифицировала это в качестве попытки суицида. Об этом сообщил ее адвокат Норка Куэльяр, передает Reuters.

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"Это крик о помощи со стороны бывшего президента. Она чувствует себя очень притесненной", – сказал Куэльяр.

По словам юриста, к Аньес пришел врач, который и обнаружил ее с порезами: "На левом запястье у нее три пореза, ее зашили".

Аньес задержали в марте 2021 года. Ей предъявили обвинения в участии в перевороте с целью свержения экс-главы государства Эво Моралеса в 2019 году. Аньес отрицает обвинения, называя дело против нее политическим преследованием.

Министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо подтвердил, что Аньес, вероятно, пыталась причинить себе вред, но теперь ее состояние стабильно.

"Произошедшее подпадает под определение попытки самоубийства", – сказал глава спецподразделения по борьбе с преступностью Дуглас Ускиано.

За последние три недели Аньес трижды была в больнице, она страдает гипертонией.

В 2019 году в Боливии прошли президентские выборы, на которых победил Моралес. В стране начались массовые протесты оппозиции, которые обвиняли тогдашнего главу страны в фальсификациях. На этом фоне Моралес ушел в отставку.

Жанин Аньес заняла должность и.о. главы государства и заявила, что будут перевыборы. В 2020 году состоялись перевыборы, победил экс-министр финансов Арсе Луис, являющийся союзником Моралеса.

Владислав Сердюк

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