Президент Боливии ушел в отставку из-за протестов: что происходит

Эво Моралес (фото - ЕРА)

Вчера, 10 ноября, на фоне массовых протестов оппозиции в Боливии из-за якобы фальсификации итогов недавних выборов, ушел в отставку местный президент Эво Моралес. Он объявил об этом в эфире национального канала TeleSur.

Накануне его ухода командующий армии страны Уильямс Калиман выразил мнение, что кризис может быть разрешен лишь отставкой президента.

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Пока только две страны заявили о "госперевороте" в Боливии и выразили солидарность с Моралесом - Куба и Венесуэла. В Мексике ему предложили политическое убежище.

Справка. На выборах 20 октября 2019 года Моралес, занимающий пост президента с 2006-го, победил 44-го президента страны Карлоса Месу: 47,08% против 36,51% голосов. Акции протеста перешли в беспорядки, в Боливии объявили чрезвычайное положение. Власти обвинили Месу в попытке госпереворота, но 10 ноября, после отставки Моралеса, и.о. главы государства - второй вице-спикер Сената Хеанине Аньес - объявила, что будут перевыборы.