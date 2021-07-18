"Это неуместно, Лукашенко нелегитимен". Эстония не будет отправлять посла в Беларусь

Эстония не будет отправлять в Беларусь посла, поскольку считает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко незаконным. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, передает ERR.ee.

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В начале июля этого года эстонский президент Керсти Кальюлайд назначила нового посла Беларуси Яака Ленсмента, однако отправлять его туда не будут, заявила Леймитс.

"Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших в августе прошлого года", – отметила глава эстонского МИД.

По ее словам, у Эстонии сейчас есть четыре варианта: действовать как обычно, но снизить уровень представительства в Беларуси; назначить временного поверенного в делах; не передавать верительные грамоты (удостоверяют полномочия дипломата – ред.) Лукашенко и оставить посла в Таллине; сократить штат в посольстве и больше ничего не делать".

27 мая 2021 года Эстония закрыла небо для беларусских самолетов.

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Дарья Мостовая

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