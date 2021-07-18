UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это неуместно, Лукашенко нелегитимен". Эстония не будет отправлять посла в Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 09:05
Эва-Мария Лийметс (фото - Kimno Brandt_EPA)

Эстония не будет отправлять в Беларусь посла, поскольку считает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко незаконным. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, передает ERR.ee.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В начале июля этого года эстонский президент Керсти Кальюлайд назначила нового посла Беларуси Яака Ленсмента, однако отправлять его туда не будут, заявила Леймитс.

"Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших в августе прошлого года", – отметила глава эстонского МИД.

По ее словам, у Эстонии сейчас есть четыре варианта: действовать как обычно, но снизить уровень представительства в Беларуси; назначить временного поверенного в делах; не передавать верительные грамоты (удостоверяют полномочия дипломата – ред.) Лукашенко и оставить посла в Таллине; сократить штат в посольстве и больше ничего не делать". 

Читайте также: Лукашенко ответил на санкции ЕС: выходит из Восточного партнерства и пугает нелегалами

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь александр лукашенко эстония посол эва-мария лийметс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 