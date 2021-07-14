Геополитика | "Это ошибка". Джордж Буш-младший раскритиковал Германию за Северный поток–2
Президент США в 2001—2009 годах Джордж Буш раскритиковал Германию за одобрение строительства и запуска российского газопровода Северный поток-2, который, как он считает, ставит Берлин в зависимость от Москвы. Об этом бывший американский лидер сказал Deutsche Welle.
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43-й президент США заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит иную, "отличную от США политику в отношении России", но назвал это нормальным, так как "каждая страна должна найти собственный путь".
Буш отметил, что понимает "важность России для Германии", но шаги вроде запуска СП-2 "сделают ее еще более важной" и "усилят зависимость" Берлина от Москвы.
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"Думаю, что это ошибка. <...> Я считаю это ошибкой, потому что мотивация России может, э-э-э, сбивать с толку. Говорил об этом Герхарду Шредеру и Ангеле", – сказал он.
По его словам, чем крупнее страна, которая не является открытой демократией, и которая "экономической хваткой держит демократию", то тем она в большей степени ставит вторую в очень сложное стратегическое положение.
Буш подчеркнул, что запуск СП-2 усилит проблемы Украины в конфликте с Россией.
- 26 мая 2021-го президент США Байден заявил, что США решили не вводить санкции против СП-2, так как газопровод почти достроен и это может навредить отношениям с Германией.
- СП-2 можно будет остановить на любом этапе, даже после запуска, заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.
- Глава оператора ГТС назвал приемлемый вариант компенсации для Украины за СП-2.
- 12-13 июля Меркель общалась с Зеленским тет-а-тет более четырех часов, в том числе о СП-2.
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