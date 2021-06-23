Американские конгрессмены-республиканцы призвали Белый дом "немедленно" направить дополнительный пакет военной помощи Украине. Об этом говорится в совместном заявлении замглавы комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майка Роджерса от Аламабы и главы комитета по иностранным делам Майкла Маккола от Техаса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В июне стало известно, что Вашингтон поставил на паузу поставку Украине дополнительных (не входящих в стандартный ежегодный пакет) летальных вооружений на $100 млн. Эта партия была сформирована в ответ на военную эскалацию РФ весной 2021-го. Глава Минобороны Андрей Таран назвал это сообщение "российским фейком". Белый дом сначала это также опроверг, но позднее все уточнил.

Республиканцы в обращении к властям США пишут, что не следует ждать, пока Кремль перейдет еще какие-либо красные линии в Украине, прежде чем направить Киеву дополнительное вооружение.

"Напротив, администрации следует немедленно направить его, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России", – говорится в заявлении.

Конгрессмены также посетовали на решение Белого дома о "выводе" из Черного моря двух кораблей ВМС США во время весеннего наращивания там сил РФ, отмену критических санкций против газопровода Северный поток–2 и отсутствие встречи американского лидера Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским до встречи президента США с российским лидером Владимиром Путиным.

Читайте также: "Украина чувствует себя одинокой": лидер немецкой партии об отношении ЕС к войне с Россией

Как выразились политики, администрация Байдена такими ходами якобы "снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины", раз решила дожидаться новой волны агрессии России, прежде чем дать отмашку на поставку новой порции вооружений.

"С этим надо заканчивать", – подытожили авторы заявления.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.