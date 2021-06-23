Геополитика | "Немедленно направьте". В Конгрессе США призвали Байдена дать Украине больше вооружений
Американские конгрессмены-республиканцы призвали Белый дом "немедленно" направить дополнительный пакет военной помощи Украине. Об этом говорится в совместном заявлении замглавы комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майка Роджерса от Аламабы и главы комитета по иностранным делам Майкла Маккола от Техаса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В июне стало известно, что Вашингтон поставил на паузу поставку Украине дополнительных (не входящих в стандартный ежегодный пакет) летальных вооружений на $100 млн. Эта партия была сформирована в ответ на военную эскалацию РФ весной 2021-го. Глава Минобороны Андрей Таран назвал это сообщение "российским фейком". Белый дом сначала это также опроверг, но позднее все уточнил.
Республиканцы в обращении к властям США пишут, что не следует ждать, пока Кремль перейдет еще какие-либо красные линии в Украине, прежде чем направить Киеву дополнительное вооружение.
"Напротив, администрации следует немедленно направить его, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России", – говорится в заявлении.
Конгрессмены также посетовали на решение Белого дома о "выводе" из Черного моря двух кораблей ВМС США во время весеннего наращивания там сил РФ, отмену критических санкций против газопровода Северный поток–2 и отсутствие встречи американского лидера Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским до встречи президента США с российским лидером Владимиром Путиным.
Читайте также: "Украина чувствует себя одинокой": лидер немецкой партии об отношении ЕС к войне с Россией
Как выразились политики, администрация Байдена такими ходами якобы "снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины", раз решила дожидаться новой волны агрессии России, прежде чем дать отмашку на поставку новой порции вооружений.
"С этим надо заканчивать", – подытожили авторы заявления.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил о стягивании войск РФ к Украине.
- 22 апреля в РФ заявили об отводе войск, но в июне глава МИД Кулеба сообщил, что реального отведения войск не происходит: отведено не более 12 000 из 100 000 военных РФ.
Комментарии