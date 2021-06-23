UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Геополитика | "Немедленно направьте". В Конгрессе США призвали Байдена дать Украине больше вооружений

23.06.2021, 12:21
Майк Роджерс (фото - ЕРА)

Американские конгрессмены-республиканцы призвали Белый дом "немедленно" направить дополнительный пакет военной помощи Украине. Об этом говорится в совместном заявлении замглавы комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майка Роджерса от Аламабы и главы комитета по иностранным делам Майкла Маккола от Техаса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В июне стало известно, что Вашингтон поставил на паузу поставку Украине дополнительных (не входящих в стандартный ежегодный пакет) летальных вооружений на $100 млн. Эта партия была сформирована в ответ на военную эскалацию РФ весной 2021-го. Глава Минобороны Андрей Таран назвал это сообщение "российским фейком". Белый дом сначала это также опроверг, но позднее все уточнил.

Республиканцы в обращении к властям США пишут, что не следует ждать, пока Кремль перейдет еще какие-либо красные линии в Украине, прежде чем направить Киеву дополнительное вооружение.

"Напротив, администрации следует немедленно направить его, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России", – говорится в заявлении.

Майкл Маккол (фото – ЕРА)

Конгрессмены также посетовали на решение Белого дома о "выводе" из Черного моря двух кораблей ВМС США во время весеннего наращивания там сил РФ, отмену критических санкций против газопровода Северный поток–2 и отсутствие встречи американского лидера Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским до встречи президента США с российским лидером Владимиром Путиным.

Читайте также: "Украина чувствует себя одинокой": лидер немецкой партии об отношении ЕС к войне с Россией

Как выразились политики, администрация Байдена такими ходами якобы "снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины", раз решила дожидаться новой волны агрессии России, прежде чем дать отмашку на поставку новой порции вооружений.

"С этим надо заканчивать", – подытожили авторы заявления.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России внешняя политика Майкл МакКол владимир путин оружие вооружение северный поток-2 республиканская партия оппозиция черное море военная помощь джо байден Майк Роджерс умиротворение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 