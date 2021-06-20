В Белом доме пояснили, почему США не предоставили Украине помощь на $100 млн

США предоставили Украине $275 млн помощи и пообещали дополнительно $100 млн, если Россия продолжит наращивать войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что "угроза утихла", США заморозили выделение этих $100 млн. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Washington Post.

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"Мысль о том, что мы отказываемся от какой-либо помощи в сфере безопасности со стороны Украины, просто нонсенс", – сказал он, отмечая, что если Россия предпримет агрессивные действия вновь, то США готовы помочь.

Салливан повторил, что "Байден был краток с Путиным за закрытыми дверями" – он дал понять: если Россия продолжит предпринимать действия, наносящие ущерб Соединенным Штатам, то будут последствия.

Ранее Politico писало, что ключевые позиции в пакете военной помощи включали системы ПВО малой дальности, стрелковое и противотанковое оружие.

Станислав Стороженко

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