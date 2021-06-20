В Белом доме пояснили, почему США не предоставили Украине помощь на $100 млн
США предоставили Украине $275 млн помощи и пообещали дополнительно $100 млн, если Россия продолжит наращивать войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что "угроза утихла", США заморозили выделение этих $100 млн. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Washington Post.
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"Мысль о том, что мы отказываемся от какой-либо помощи в сфере безопасности со стороны Украины, просто нонсенс", – сказал он, отмечая, что если Россия предпримет агрессивные действия вновь, то США готовы помочь.
Салливан повторил, что "Байден был краток с Путиным за закрытыми дверями" – он дал понять: если Россия продолжит предпринимать действия, наносящие ущерб Соединенным Штатам, то будут последствия.
Ранее Politico писало, что ключевые позиции в пакете военной помощи включали системы ПВО малой дальности, стрелковое и противотанковое оружие.
- 1 марта Минобороны США заявило о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $125 млн. Там заявили, что предоставление еще одного пакета, на $150 млн, будет зависеть от успеха проводимых в Украине реформ.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создали большой военный лагерь. 22 апреля в РФ заявили об отводе войск.
- 11 июня стало известно, что США предоставили второй пакет на $150 млн. Он не включает в себя летальное оружие, кроме вооруженных патрульных катеров Mark VI.
- 15 июня глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что, вопреки "громким заявлениям" Кремля, реального отведения российских войск от украинской границы не происходит. Всего было отведено не более 12 000 из 100 000 российских военных.
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