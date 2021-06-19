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Минобороны о "заморозке военной помощи США для Украины": инфовброс и провокация России

19.06.2021, 15:30
Минобороны о
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

В Министерстве обороны прокомментировали вчерашний фейк о том, что США якобы приостановили предоставление военной помощи для Украины. Глава ведомства Андрей Таран назвал это одним из проявлений информационной войны России.

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"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задания по информационным операциям. Они являются неприкрытым оружием военной машины РФ", – подчеркнул Таран, отметив, что на провокации повелся и ряд отечественных медиа, не проверив "содержание и источники такого рода инфовбросов".

Министр напомнил, что "Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном".

Сейчас Минобороны реализовывает второй этап оборонной реформы, тесно сотрудничая при этом с международными партнерами – в первую очередь, с США, отметил Таран.

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Дарья Мостовая
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