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Работаем, чтобы будущее правительство Германии дало Украине оружие – Кулеба

15.06.2021, 09:00
Работаем, чтобы будущее правительство Германии дало Украине оружие – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)

Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы новое правительство Германии изменило позицию по поставкам оружия в Украину. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телепрограмммы Свобода слова на ICTV.

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Кулеба отметил, что вопрос поставок немецких военных технологий в Украину был ключевым для него во время последнего визита в Германию.

"Это правительство (Германии, – ред.) уже не изменит свою позицию, но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство, и мы работаем над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу", – заявил Кулеба.

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Денис Юдин
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Германия оружие военная помощь дмитрий кулеба
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