Работаем, чтобы будущее правительство Германии дало Украине оружие – Кулеба
15.06.2021, 09:00
Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)
Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы новое правительство Германии изменило позицию по поставкам оружия в Украину. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телепрограмммы Свобода слова на ICTV.
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Кулеба отметил, что вопрос поставок немецких военных технологий в Украину был ключевым для него во время последнего визита в Германию.
"Это правительство (Германии, – ред.) уже не изменит свою позицию, но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство, и мы работаем над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу", – заявил Кулеба.
- 25 мая 2021 года, после визита на линию фронта в Украине, один из лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружение для оборонительной войны против РФ, потому что сейчас Украина "чувствует себя в одиночестве", пока в Европе ограничиваются заявлениями. Берлин отверг такое предложение.
- 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России, предоставив бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое. В Берлине ответили, что это не поможет.
- 9 июня глава МИД Германии Хайко Маас объяснил нежелание поставлять оружие в Украину тем, что Германия является посредником в конфликте, а Кулеба назвал это решение Германии политическим.
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