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"Это съедало меня изнутри". Директор Nike Jordan рассказал, что убил подростка в 1965 году

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 13:41
Ларри Миллер (Фото - скриншот из видео)

Директор компании Nike Jordan в США Ларри Миллер рассказал, что застрелил подростка 56 лет назад. Об этом он сказал в интервью Sports Illustrated

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По словам Миллера, инцидент произошел в 1965 году на улицах Западной Филадельфии. Когда ему было 16 лет, он выстрелил из пистолета 38-го калибра в грудь 18-летнему подростку. Тот умер на месте.

Директор Nike Jordan говорит, что это было "актом возмездия", ведь ранее его друга убили во время стычки с другой бандой. Они с друзьями отправились искать кого-нибудь, кто был связан с конкурирующей бандой. Миллер выстрелил в первого встретившегося им человека: "Это съедало меня изнутри". 

Миллер говорит, что на тот момент он был членом банды Cedar Avenue, к которой присоединился в 13 лет. Он отсидел в тюрьме за этот поступок, но скрывал его в тайне от всех более 50 лет. В течение последних нескольких месяцев он постепенно рассказывал об этом людям из своего ближайшего окружения, включая одного из основателей Nike Фила Найта: "Я был потрясен тем, насколько положительным был отклик".

Признание произошло перед выходом его мемуаров, который запланирован на следующий год. Миллер надеется, что его пример может дать надежду людям, чья жизнь приняла мрачный оборот.

  • 15 октября в Великобритании убили ножом депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса. Это произошло во время встречи с избирателями в методистской церкви Белфэрс в избирательном округе в Эссексе.
Владислав Сердюк
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Nike Jordan Ларри Миллер
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