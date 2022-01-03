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"Это усугубляет страдания людей". Россия бомбила гражданские объекты в Сирии – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 07:39
Бомбардировки в провинции Идлиб, Сирия (фото - ЕРА)

Вчера российские самолеты нанесли авиаудар по районам возле города Идлиб. Военные сбросили бомбы на несколько городов и главную водонапорную станцию, обслуживающую город с населением более миллиона человек, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и администрацию Идлиба.

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Высокопоставленный чиновник ООН подтвердил, что водонапорная станция была "серьезно повреждена" авиаударом. Он сказал, что такие атаки ухудшили гуманитарное положение миллионов человек.

В результате ударов, нанесенных по удерживаемой повстанцами провинции Идлиб, также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы.

"Россияне сосредотачиваются на инфраструктуре и хозяйственных объектах. Это усугубляет страдания людей", – сказал чиновник оппозиционной администрации Абу Хазем Идлиби.

Среди других целей – деревня на юге провинции и импровизированные лагеря беженцев на западе. 

  • 28 декабря стало известно, что российских контрактников после возвращения из Сирии обложили данью бандиты.

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Владислав Сердюк
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Россия Сирия авиаудар
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