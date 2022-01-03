"Это усугубляет страдания людей". Россия бомбила гражданские объекты в Сирии – Reuters

Вчера российские самолеты нанесли авиаудар по районам возле города Идлиб. Военные сбросили бомбы на несколько городов и главную водонапорную станцию, обслуживающую город с населением более миллиона человек, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и администрацию Идлиба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Высокопоставленный чиновник ООН подтвердил, что водонапорная станция была "серьезно повреждена" авиаударом. Он сказал, что такие атаки ухудшили гуманитарное положение миллионов человек.

В результате ударов, нанесенных по удерживаемой повстанцами провинции Идлиб, также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы.

"Россияне сосредотачиваются на инфраструктуре и хозяйственных объектах. Это усугубляет страдания людей", – сказал чиновник оппозиционной администрации Абу Хазем Идлиби.

Среди других целей – деревня на юге провинции и импровизированные лагеря беженцев на западе.

28 декабря стало известно, что российских контрактников после возвращения из Сирии обложили данью бандиты.

Читайте также: Голоса в пустыне. Репортаж из тюремных лагерей в Сирии, где живут украинки с детьми

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.