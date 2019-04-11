Еврокомиссия отреагировала на арест в Лондоне Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж (фото - EPA)

В Европейской комиссии заявили, что внимательно следят за ситуацией с арестованным в Лондоне основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который безвылазно находился в посольство Эквадора последние семь лет. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас во время брифинга в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы узнали об этом несколько минут назад и пристально следим за ситуацией", - сказал он.

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Схинас также сказал, что есть европейский ордер на арест Ассанжа. Он напомнил, что дело касается Швеции.

"Процесс в руках судей. Когда говорят судьи, политики, чиновники должны замолчать", - резюмировал представитель Еврокомиссии.

Сегодня, 11 апреля, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали. Его дело будут слушать в суде Лондона. В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов, ему инкриминируют госизмену.

Год назад СМИ стало известно, что бывший политтехнолог Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с тогда еще кандидатом в президенты Эквадора Ленином Морено возможность выдачи Ассанжа.

В декабре прошлого года президент Эквадора призывал австралийца покинуть посольство, поскольку Британия предоставила достаточные гарантии того, что основатель WikiLeaks не будет экстрадирован. Однако адвокат Ассанжа Бэрри Поллак заявил, что его подзащитный не собирается выходить из посольства Эквадора в Лондоне.