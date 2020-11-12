Евросоюз будет законодательно защищать и поддерживать секс-меньшинства
Разжигание ненависти в интернете по отношению к ЛГБТ или гомофобные высказывания/преступления собираются внести в список преступлений ЕС
Европейская комиссия запустила стратегию обеспечения равенства прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов, а также квир. Об этом сообщает Reuters.
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В ЕС хотят бороться с дискриминацией по отношению к секс-меньшинствам в вопросах их трудоустройства и безопасности, сообщает агентство. К примеру, разжигание ненависти в интернете или гомофобные высказывания/преступления собираются внести в список преступлений Евросоюза.
"Каждый должен чувствовать себя свободным для того, чтобы быть самим собой – без страха и преследований. Это то, чем занимается Европа, и это то, за что мы выступаем", – сказала вице-президент Комиссии по ценностям и прозрачности Вера Журова.
Источник отмечает, что в прошлом году 76% граждан ЕС заявили, что лесбиянки, геи и бисексуалы должны иметь равные права с гетеросексуалами.
Отмечается, что правительства Венгрии и Польши все чаще прибегают к усилению анти-ЛГБТ риторики.
- В феврале 2020-го жители Швейцарии признали, что дискриминация на основе сексуальной ориентации должна стать незаконной в стране.
- В июне этого же года президент Польши Анджей Дуда назвал "ЛГБТ-идеологию" еще "более разрушительной", чем коммунизм. Позднее, в октябре, в парламент Польши поступил анти-ЛГБТ законопроект о запрете маршей равенства.
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