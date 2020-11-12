Евросоюз будет законодательно защищать и поддерживать секс-меньшинства

Разжигание ненависти в интернете по отношению к ЛГБТ или гомофобные высказывания/преступления собираются внести в список преступлений ЕС

Европейская комиссия запустила стратегию обеспечения равенства прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов, а также квир. Об этом сообщает Reuters.

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В ЕС хотят бороться с дискриминацией по отношению к секс-меньшинствам в вопросах их трудоустройства и безопасности, сообщает агентство. К примеру, разжигание ненависти в интернете или гомофобные высказывания/преступления собираются внести в список преступлений Евросоюза.

"Каждый должен чувствовать себя свободным для того, чтобы быть самим собой – без страха и преследований. Это то, чем занимается Европа, и это то, за что мы выступаем", – сказала вице-президент Комиссии по ценностям и прозрачности Вера Журова.

Источник отмечает, что в прошлом году 76% граждан ЕС заявили, что лесбиянки, геи и бисексуалы должны иметь равные права с гетеросексуалами.

Отмечается, что правительства Венгрии и Польши все чаще прибегают к усилению анти-ЛГБТ риторики.

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Станислав Стороженко

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