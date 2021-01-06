Евросоюз одобрил вторую вакцину для массовой вакцинации от коронавируса
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам Евросоюза применять американскую вакцину Moderna против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
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EMA тщательно оценило данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовало Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение на продажу. Это обеспечит гражданам ЕС уверенность в том, что вакцина соответствует стандартам Евросоюза, говорится в сообщении.
Крупное клиническое испытание показало, что вакцина Moderna эффективна для предотвращения COVID-19 у людей от 18 лет. Ее эффективность – 94,1%.
Вакцина вводится в виде двух инъекций в руку с интервалом 28 дней. Наиболее частые побочные эффекты обычно легкие или умеренные и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации, сообщили в EMA.
21 декабря 2020 года Европейская комиссия одобрила применение вакцины Pfizer/BioNTech.
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