Евросоюз одобрил вторую вакцину для массовой вакцинации от коронавируса

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам Евросоюза применять американскую вакцину Moderna против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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EMA тщательно оценило данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовало Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение на продажу. Это обеспечит гражданам ЕС уверенность в том, что вакцина соответствует стандартам Евросоюза, говорится в сообщении.

Справка. Условное разрешение на продажу (CMA) – это разрешение на основе менее полных данных, чем необходимые для обычного разрешения на продажу. Применяется, если преимущества доступа к препарату явно превышает риск, связанный с неполнотой информации. После получения CMA компании должны предоставить дополнительные данные исследований для подтверждения того, что преимущества по-прежнему перевешивают риски.

Крупное клиническое испытание показало, что вакцина Moderna эффективна для предотвращения COVID-19 у людей от 18 лет. Ее эффективность – 94,1%.

Вакцина вводится в виде двух инъекций в руку с интервалом 28 дней. Наиболее частые побочные эффекты обычно легкие или умеренные и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации, сообщили в EMA.

21 декабря 2020 года Европейская комиссия одобрила применение вакцины Pfizer/BioNTech.

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Вадим Ребрина

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