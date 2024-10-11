Евросоюз отложил введение новой системы пограничного контроля

В настоящее время новых сроков внедрения системы EES нет

Ильва Юханссон (Фото: Boglarka Bodnar / EPA)

Система контроля на границах Европейского Союза под названием "Система въезда-выезда" (EES) не заработает 10 ноября, как это планировалось ранее. Об этом на брифинге в Люксембурге сообщила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон, передает Радио Свобода.

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По ее словам, в настоящее время новых сроков внедрения системы нет.

"Я надеюсь, что мы сможем начать как можно скорее", – добавила Юханссон.

Обсуждается возможность постепенного внедрения системы EES, подчеркнула еврокомиссар.

Ранее Франция, Германия и Нидерланды сообщили Еврокомиссии, что новая система еще недостаточно стабильна и что национальные тесты, необходимые для ее внедрения, не были проведены.

Система EES будет единожды фиксировать биометрические данные человека, пересекающего границу, и сохранять их три года. Это касается людей, которые будут прибывать в блок из стран, не являющихся членами ЕС. Штампы в паспорт ставить больше не будут. Регистрация будет производиться автоматически через терминалы самообслуживания.

Во время первого въезда человека на территорию ЕС у него возьмут биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица.