Євросоюз відклав запровадження нової системи прикордонного контролю

Ілва Йоганссон (Фото: Boglarka Bodnar/EPA)

Система контролю на кордонах Європейського Союзу під назвою "Система вʼїзду-виїзду" (EES) не запрацює 10 листопада, як це планувалося раніше. Про це на брифінгу в Люксембурзі повідомила комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, передає Радіо Свобода.

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За її словами, наразі нових термінів впровадження системи немає.

"Я сподіваюся, що ми зможемо почати якомога швидше", – додала Йоганссон.

Обговорюється можливість поступового запровадження системи EES, наголосила єврокомісарка.

Раніше Франція, Німеччина та Нідерланди повідомили Єврокомісію, що нова система ще не є достатньо стабільною і що національні тести, необхідні для її запровадження, не були проведені.

Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані особи, яка перетинає кордон, і зберігатиме їх три роки. Це стосуватиметься людей, які прибуватимуть до блоку з країн, що не є членами ЄС. Штампи у паспорт ставити більше не будуть. Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування.

Під час першого в'їзду особи на територію ЄС у неї візьмуть біометричні дані: відбитки пальців і фото обличчя.