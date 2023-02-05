Евросоюз предостерег Грузию от возобновления авиасообщения с Россией

Европейский Союз предостерег Грузию от возобновления авиасообщения с Россией. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря службы внешних связей Еврокомиссии Петера Стано изданию Netgazeti.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Из-за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации… Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции", – говорится в письме Стано.

Он напомнил, что санкционный режим Евросоюза допускает возможность введения вторичных санкций против тех, кто участвует или поддерживает схемы по обходу санкций ЕС против России.

Кроме того, представитель Евросоюза предупредил, что из-за действующих санкций России сложно обновлять парк самолетов, поэтому их эксплуатация становится опасной.

Государственный департамент США также заявил, что возобновление полетов между Грузией и Россией будет угрожать санкциям против компаний, которые будут обслуживать российские самолеты в аэропортах Грузии.

"Все западное сообщество дистанцировалось от этого жестокого режима – сейчас не время активизировать взаимодействие с Россией", – заявил Госдеп в недавнем комментарии для Голоса Америки.

Украинский МИД недавно назвал реверансы между Грузией и Россией "политической подлостью".

Это заявление прозвучало после того, как глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил в телеэфире о важности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.