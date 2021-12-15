Евросоюз принял решение о расширении для Албании и Северной Македонии – Йозвяк

Евросоюз принял решение о расширении блока для двух стран – Албании и Северной Македонии. Об этом сообщил в Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Белый дым (отсылка к дымовому сигналу в Ватикане, оповещающем об избрании Папы Римского, – ред.)! У нас есть выводы о расширении ЕС – в отличие от прошлого года", – написал журналист, отметив хэштэгами Северную Македонию и Албанию.

На официальных ресурсах Евросоюза такая информация пока отсутствует.

В марте 2020-го Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, но осенью Болгария наложила вето на переговоры о вступлении в блок новых стран.

В июне 2021-го президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза.

В октябре лидеры ЕС приняли декларацию, в которой выразили безоговорочную поддержку европейской перспективы стран Западных Балкан.

Читайте также: Какие страны ждут Украину в Евросоюзе и кого мы считаем друзьями: результаты опроса

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.