Евросоюз принял решение о расширении для Албании и Северной Македонии – Йозвяк
15.12.2021, 00:12
Иллюстративное фото: depositphotos
Евросоюз принял решение о расширении блока для двух стран – Албании и Северной Македонии. Об этом сообщил в Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
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"Белый дым (отсылка к дымовому сигналу в Ватикане, оповещающем об избрании Папы Римского, – ред.)! У нас есть выводы о расширении ЕС – в отличие от прошлого года", – написал журналист, отметив хэштэгами Северную Македонию и Албанию.
На официальных ресурсах Евросоюза такая информация пока отсутствует.
- В марте 2020-го Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, но осенью Болгария наложила вето на переговоры о вступлении в блок новых стран.
- В июне 2021-го президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза.
- В октябре лидеры ЕС приняли декларацию, в которой выразили безоговорочную поддержку европейской перспективы стран Западных Балкан.
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