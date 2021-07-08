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Евросоюз признал первый иностранный COVID-паспорт

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 19:11
Евросоюз признал первый иностранный COVID-паспорт - Фото
Флаг Швейцарии (Фото - ЕРА)

Еврокомиссия признала эквивалентом общеевропейского COVID-сертификата свидетельства от Швейцарии. Об этом сообщает swissinfo.ch.

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"Теоретически швейцарские путешественники теперь смогут перемещаться по Европе без необходимости проходить дополнительные тесты или карантины в месте, которое они посещают. Путешественникам из ЕС в Швейцарии тоже будет легче", – отмечает издание. 

Как пишут журналисты, страны ЕС сохраняют за собой право не пускать путешественников из регионов, которые они считают "зонами риска" из-за высоких показателей заболеваемости.

Кроме того, сообщается, что не во всех государствах ЕС есть стандартизированное определение того, как долго тест ПЦР остается в силе, и нет соглашения о том, как скоро после второй дозы вакцинации человек становится "безопасным", или как долго длится иммунитет от вакцины.

"Некоторые государства ЕС также еще не создали необходимую инфраструктуру для введения сертификата и все еще находятся на переходной фазе", – пишет издание.

Читайте также: Коронавирус. Как получить международное свидетельство о вакцинации – инструкция

Станислав Стороженко
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ЕС Швейцария коронавирус COVID-19
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