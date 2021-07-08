Евросоюз признал первый иностранный COVID-паспорт

Еврокомиссия признала эквивалентом общеевропейского COVID-сертификата свидетельства от Швейцарии. Об этом сообщает swissinfo.ch.

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"Теоретически швейцарские путешественники теперь смогут перемещаться по Европе без необходимости проходить дополнительные тесты или карантины в месте, которое они посещают. Путешественникам из ЕС в Швейцарии тоже будет легче", – отмечает издание.

Как пишут журналисты, страны ЕС сохраняют за собой право не пускать путешественников из регионов, которые они считают "зонами риска" из-за высоких показателей заболеваемости.

Кроме того, сообщается, что не во всех государствах ЕС есть стандартизированное определение того, как долго тест ПЦР остается в силе, и нет соглашения о том, как скоро после второй дозы вакцинации человек становится "безопасным", или как долго длится иммунитет от вакцины.

"Некоторые государства ЕС также еще не создали необходимую инфраструктуру для введения сертификата и все еще находятся на переходной фазе", – пишет издание.

На прошлой неделе открыли границы для полностью вакцинированных от коронавируса украинцев Нидерланды, Австрия и Эстония. Они признают все препараты, которыми прививают в Украине, в том числе CoronaVac и Covishield

C 1 июля начался бета-тест электронных сертификатов вакцинации от COVID-19 в приложении Дія.

2 июля Кабмин принял постановление, регулирующее внедрение COVID-сертификатов в Украине. Украина стала одной из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по созданию цифрового COVID-документа.

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Станислав Стороженко

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