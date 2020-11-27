"Никто не поддержал Польшу и Венгрию". Но они продолжат блокировать бюджет ЕС

Представители Польши и Венгрии заявили, что будут продолжать ветировать новый бюджет Европейского союза на 2021–2027 годы, а также фонд восстановления после эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Государства считают, что ЕС не имеет права связывать выдачу бюджетных средств с соблюдением принципа верховенства законов.

Сообщается, что Евросоюз расследует действия обоих правительств Варшавы и Будапешта – их подозревают в подрыве независимости судебных органов, а также средств массовой информации. Reuters отмечает, что именно поэтому Брюссель пытается оспорить выплаты двум странам.

Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что после очередного обсуждения бюджета послами государств ЕС в Брюсселе "ситуация была сложной" – никто не поддержал позицию Польши и Венгрии.

В ноябре 2018-го депутаты Сейма Польши приняли поправки к закону о Верховном суде, из-за которого против Варшавы ЕС начал процедуру введения санкций за "нарушение ценностей ЕС".

30 сентября этого года большинство стран-членов ЕС одобрили санкционный механизм, который можно будет применять против государств ЕС, которые допускают нарушения принципа верховенства права. В частности, речь идет о Венгрии и Польше.

В конце октября власти Венгрии и Польши заявили, что планируют создать свой собственный "институт верховенства закона". По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, создание институции предотвратит применение "двойных стандартов к странам" со стороны руководства ЕС.

17 ноября два государства блокировали бюджет Евросоюза в размере 1,1 триллиона евро, а также фонд возмещения последствий от COVID-19 на 750 млрд евро. Варшаве и Будапешту теперь грозит потеря доступа к десяткам миллиардов евро.

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Станислав Стороженко

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