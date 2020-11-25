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В ЕС не пойдут на компромиссы с Польшей и Венгрией – их призвали пойти в Европейский суд

25.11.2020, 15:37
В ЕС не пойдут на компромиссы с Польшей и Венгрией – их призвали пойти в Европейский суд - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Philipp Guelland/ЕРА)

Польше и Венгрии следует обратиться в Европейский суд Евросоюза, вместо того, чтобы ветировать бюджет ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters

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Она подчеркнула, что позиция Евросоюза остается неизменной – бюджетные средства объединения могут направляться только правительствам, которые соблюдают принцип верховенства законов ЕС. 

"У любого, кто еще сомневается, есть ясный путь. Они могут обратиться в Европейский суд и попробовать протестировать там новые законы. Это место, где обычно разрешаются разногласия по поводу законодательных текстов, и это делается не за счет миллионов и миллионов граждан Европы, которые срочно ждут нашей помощи", – заявила фон дер Ляйен. 

  • В ноябре 2018-го депутаты Сейма Польши приняли поправки к закону о Верховном суде, из-за которого против Варшавы ЕС начал процедуру введения санкций за "нарушение ценностей ЕС".
  • 30 сентября этого года большинство стран-членов ЕС одобрили санкционный механизм, который можно будет применять против государств ЕС, которые допускают нарушения принципа верховенства права. В частности, речь идет о Венгрии и Польше. 
  • В конце октября власти Венгрии и Польши заявили, что планируют создать свой собственный "институт верховенства закона". По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, создание институции предотвратит применение "двойных стандартов к странам" со стороны руководства ЕС. 
  • 17 ноября два государства блокировали бюджет Евросоюза в размере 1,1 триллиона евро, а также фонд возмещения последствий от COVID-19 на 750 млрд евро. Варшаве и Будапешту теперь грозит потеря доступа к десяткам миллиардов евро.

Читайте также: Наперекор Евросоюзу. Венгрия и Польша грозятся ветировать бюджет ЕС

Станислав Стороженко
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