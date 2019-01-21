Евросоюз ввел санкции против сотрудников ГРУ России

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Евросоюз ввел санкции против руководителя ГРУ России, его заместителя, а также двух сотрудников спецслужбы из-за отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

Фамилий пресс-служба не называет. Но указывает, что эти лица ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента.

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Санкции включают заморозку активов и запрет на въезд для этих людей.

В декабре прошлого года ГРУ возглавил вице-адмирал Игорь Костюков. Предыдущий руководитель ГРУ Игорь Коробов умер 21 ноября.

Ранее сегодня журналист Рикард Йозвяк сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новые санкции против четырех граждан России за применение химического оружия.

"Они предусматривают замораживание активов и запрет на выдачу виз для 4 граждан России, 5 сирийцев и 1 сирийского юридического лица. Имена опубликуют позже сегодня", - уточнил брюссельский репортер Радио Свобода.

До этого Йозвяк писал, что послы ЕС согласовали санкции в отношении четырех офицеров ГРУ РФ. Среди них - агенты ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов", которых обвиняют в отравлении Скрипалей.

Это первые санкции ЕС за химическое оружие.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия "Новичок" экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября возможным исполнителям - агентам ГРУ РФ Александру Мишкину (по легенде - Александр Петров) и Анатолию Чепиге (по легенде - Руслан Боширов) - предъявили обвинение. Кремль назвал это "провокацией", а в МИДе РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адрес российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

На прошлой неделе стало известно, что Организация по запрещению химического оружия добавит агент "Новичок" в список запрещенных веществ.