Министры ЕС одобрили новые санкции против России - Радио Свобода

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Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новые санкции против четырех граждан России за применение химического оружия. Об этом журналист Рикард Йозвяк сообщает у себя в Twitter.

"Они предусматривают замораживание активов и запрет на выдачу виз для 4 граждан России, 5 сирийцев и 1 сирийского юридического лица. Имена опубликуют позже сегодня", - уточнил брюссельский репортер Радио Свобода.

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Ранее он писал, что послы ЕС согласовали санкции в отношении четырех офицеров ГРУ РФ. Среди них - агенту ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов", которых обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери.

Это первые санкции ЕС за химическое оружие.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия "Новичок" экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября возможным исполнителям - агентам ГРУ РФ Александру Мишкину (по легенде - Александр Петров) и Анатолию Чепиге (по легенде - Руслан Боширов) - предъявили обвинение. Кремль назвал это "провокацией", а в МИДе РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адрес российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

На прошлой неделе стало известно, что Организация по запрещению химического оружия добавит агент "Новичок" в список запрещенных веществ.