Фиаско с запуском "Союза": ракету мог ударить кран на Байконуре

Старт ракеты Союз-ФГ (фото — NASA)

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Эксперты убеждены, что повреждения, повлекшие аварию, нанесли во время перемещения бокового блока подъемным краном на космодроме Байконур

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Эксперты, расследующие неудачный запуск российской ракеты-носителя "Союз-ФГ", склоняются к версии, что причиной аварии стала механическая неисправность, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. Об этом сообщает российская газета Коммерсантъ со ссылкой на близкий к Минобороны РФ источник.

Согласно сообщению, повреждения могли нанести во время перемещения бокового блока подъемным краном.

"Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках", - рассказал собеседник газеты.

Также сказано, что Роскосмос подготовит доклад о причинах инцидента до конца этой недели.

Отмечается, что сам инцидент уже повлиял на выход космонавтов в космос для изучения другого ЧП, случившегося в рамках проекта МКС: исследование отверстия в корабле "Союз МС-09", из-за которого была нарушена его герметичность, было перенесено на начало декабря.

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Вчера, 17 октября, американский астронавт Ник Хейг, который вместе с российским коллегой Алексеем Овчининым вынужден был аварийно вернуться на Землю после отказа двигателей Союза-ФГ, впервые рассказал о произошедшем.

11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур на ускорителе второй ступени российской ракеты Союз-ФГ, которая должна была вывести на орбиту корабль Союз МС-10 с двумя членами экипажа для МКС, случилась авария. Следствие нашло, что на ракете был неисправный клапан бака окислителя. Экипаж из астронавта NASA Ника Хейга и космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина экстренно приземлился в спаскапсуле. Специальная комиссия, которая занимается расследованием инцидента, не исключает, что возможна диверсия.

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