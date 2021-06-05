Фигурант "интервью" Протасевича выехал из Беларуси в Украину

Беларуский политический аналитик Артем Шрайбман выехал из Беларуси после упоминания его имени в "интервью" арестованного оппозиционного блогера Романа Протасевича. Об этом Шрайбман написал в своем Telegram.

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"Иронично получилось. Утром 3 июня выходит выпуск проекта "Редакция", который завершается моими словами о том, что я не чувствую прямой угрозы и поэтому не уезжаю из Беларуси, а уже вечером я в спешке собираю вещи и выбираюсь из страны", – написал он.

В "интервью" государственному телеканалу ОНТ Протасевич сказал, что Шрайбман был участником чата, в котором координировались протестные акции в Беларуси.

Шрайбман написал, что Протасевич преувеличил его участие в процессе.

"Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов эта тема становилась ключевой в обсуждениях", – написал Шрайбман.

Вместе с тем он заверил, что с его стороны "не было никакого консультирования за пределами какого-то базового описания моего видения ситуации в стране".

Шрайбман говорит, что не знает точно, есть ли к нему интерес у беларуских спецслужб, но упомянул о "слухах" о готовящемся уголовном деле.

"Но в сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, – уже недостаточная страховка", – написал Шрайбман.

Он добавил, что "никакой обиды на Протасевича нет и быть не может".

"Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят", – написал аналитик.

В комментарии Нашей ниве Шрайбман уточнил, что выехал в Украину.

"Я сейчас в Украине, добирался окольными тропами, как точно — не скажу, может пригодиться кому-то еще", — сказал он изданию.

3 июня на подконтрольном режиму Лукашенко беларуском госканале вышло "интервью" с Протасевичем. В нем он раскритиковал оппозицию (в частности сооснователя NEXTA Степана Путило), "признавал вину" в подготовке "беспорядков", называл поездку на Донбасс в 2014-м "самой большой ошибкой" и говорил, что "уважает Лукашенко".

Отец Протасевича не верит в слова своего сына в "интервью".

Путило убежден, что Протасевич давал "интервью" после "невыносимых пыток".







Вадим Ребрина

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