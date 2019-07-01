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01.07.2019, 10:46

Финляндия начала председательство в Совете ЕС: какие приоритеты

Финляндия начала председательство в Совете ЕС: какие приоритеты - Фото
Фото: depositphotos.com

Приоритетными направлениями президентства Финляндии является укрепление общих ценностей и верховенства права

Финляндия третий раз взяла на себя председательство в ЕС, которое начинается в понедельник и продлится до конца 2019 года. Об этом сообщает Европейская правда.

"Финляндия, которая начинает председательство после Румынии, сосредоточится на Brexit, миграции на Западных Балканах, а также на проблеме климата", - отмечается в сообщении.

Приоритетными направлениями президентства Финляндии является укрепление общих ценностей и верховенства права, повышение конкурентоспособности и социальной привлекательности ЕС, укрепление позиции ЕС как мирового лидера в сфере климатических усилий и обеспечения всесторонней безопасности граждан.

"ЕС должен способствовать многосторонним решениям и усиливать свой вклад в предотвращение конфликтов", - говорится в программе финского председательства.

Председательство в Совете ЕС осуществляется поочередно каждым государством-членом на срок шесть месяцев. В этот полугодовой период соответствующая страна Евросоюза председательствует на заседаниях советов различного профиля, кроме Совета ЕС по иностранным делам, ведет подготовку и обсуждение с Еврокомиссией и Европарламентом законопроектов ЕС, и организует различные мероприятия.

Хорватия возьмет на себя председательство в ЕС в начале 2020 года.

Председатель Евросовета Дональд Туск в ночь на понедельник, 1 июля, был вынужден прервать консультации о согласовании кандидатуры нового главы Еврокомиссии в связи с невозможностью достичь согласия по поводу ни одной из предложенных кандидатур.

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Теги: Финляндия, совет ЕС, brexit, приоритеты
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