Финляндия запретила браки несовершеннолетних

Брак, молодежь, свадьба, несовершеннолетние (фото - pixabay.com)

C 1 июня 2019 года в Финляндии вступает в силу закон о запрете на браки лиц в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает местное издание YLE.

Правительство таким образом заботится о правах детей.

Раньше Минюст страны мог дать разрешение на бракосочетание лиц младше 17 лет в исключительных случаях. Особое разрешение несовершеннолетним чаще всего выдавалось на основании справки о беременности. В предыдущие годы ранние браки заключались от 10 до 30 в год.

В Финляндии, как и в Украине, согласно законодательству, дети - это лица до 18 лет.

В июле 2018-го Верховный суд Британии отклонил апелляцию женщины, которая хотела развестись своим 80-летним мужем из-за того, что несчастна с ним.

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