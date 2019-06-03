Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 08:42

Финляндия запретила браки несовершеннолетних

Финляндия запретила браки несовершеннолетних - Фото
Брак, молодежь, свадьба, несовершеннолетние (фото - pixabay.com)

Ранние браки в исключительных случаях теперь допускаться не будут

C 1 июня 2019 года в Финляндии вступает в силу закон о запрете на браки лиц в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает местное издание YLE.

Правительство таким образом заботится о правах детей. 

Раньше Минюст страны мог дать разрешение на бракосочетание лиц младше 17 лет в исключительных случаях. Особое разрешение несовершеннолетним чаще всего выдавалось на основании справки о беременности. В предыдущие годы ранние браки заключались от 10 до 30 в год.

В Финляндии, как и в Украине, согласно законодательству, дети - это лица до 18 лет.  

В июле 2018-го Верховный суд Британии отклонил апелляцию женщины, которая хотела развестись своим 80-летним мужем из-за того, что несчастна с ним. 

Читайте также: Тайвань первым в Азии разрешил однополые браки 

Отправить:
Распечатать:
Теги: брак
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 