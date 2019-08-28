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Финны предложили запускать космические спутники на паровых шарах

Финны предложили запускать космические спутники на паровых шарах - Фото
Иллюстративное фото: Bill Rodman / NASA
28.08.2019, 20:30

Запуск спутников в околоземное пространство "значительно облегчается", если ракету перед стартом поднять как можно выше, утверждают авторы идеи

Финский метеорологический институт предлагает использовать наполненные паром воздушные шары для запуска спутников. Оригинальная идея изложена в издании The Aeronautical Journal.

Авторы проекта утверждают, что на таких шарах можно поднимать ракеты на определенную высоту (чем выше - тем лучше: меньше сопротивление атмосферы), после чего запускать их.

В компьютерной симуляции показано, что критическое охлаждение пара происходит на высоте 18 км, а при весе ракеты в 10 тонн можно запускать спутник массой "в несколько сотен килограммов".

Небольшие ракеты уже запускались с воздушных шаров и самолета, но использование шаров с водородом/гелием имеет недостатки: первый легко воспламеняется, второй - дорогой.

23 августа 2019 года впервые за 28 лет Украина испытала полную ступень для ракеты-носителя. Вот видео.

Смотрите видео: SpaceX успешно запустили свой "пепелац" Starhopper

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