Финны предложили запускать космические спутники на паровых шарах

Иллюстративное фото: Bill Rodman / NASA

Финский метеорологический институт предлагает использовать наполненные паром воздушные шары для запуска спутников. Оригинальная идея изложена в издании The Aeronautical Journal.

Авторы проекта утверждают, что на таких шарах можно поднимать ракеты на определенную высоту (чем выше - тем лучше: меньше сопротивление атмосферы), после чего запускать их.

В компьютерной симуляции показано, что критическое охлаждение пара происходит на высоте 18 км, а при весе ракеты в 10 тонн можно запускать спутник массой "в несколько сотен килограммов".

Небольшие ракеты уже запускались с воздушных шаров и самолета, но использование шаров с водородом/гелием имеет недостатки: первый легко воспламеняется, второй - дорогой.

23 августа 2019 года впервые за 28 лет Украина испытала полную ступень для ракеты-носителя. Вот видео.

Смотрите видео: SpaceX успешно запустили свой "пепелац" Starhopper