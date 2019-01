Флешмоб: канадские авиадиспетчеры кормят пиццей американских

Авиадиспетчеры Канады отправляют сотни пицц, чтобы поддержать своих американских коллег, которые из-за затянувшегося шатдауна вынуждены уже почти месяц обеспечивать работу аэропортов без зарплаты. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что из-за ограничения работы правительства США более 10 тысяч авиадиспетчеров работают бесплатно.

Идея с пиццей возникла у сотрудников канадского аэропорта Эдмонтона - они отправили угощение своим коллегам в аэропорт Анкориджа (штат Аляска). Вскоре флешмоб поддержали и другие канадские аэропорты.

С 10 января пиццу получили диспетчеры 49 американских аэропортов, отправлено уже более 350 коробок.

Huge thank you to our Union brothers and sisters at @CATCA5454 YYZ Tower for sending us pizza last night!! #NATCA #CATCA #unionstrong pic.twitter.com/S6erEK6FpG