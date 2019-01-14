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14.01.2019, 21:53

Флешмоб: канадские авиадиспетчеры кормят пиццей американских

Флешмоб: канадские авиадиспетчеры кормят пиццей американских - Фото
Фото: facebook.com/pwmatc

Сотрудники аэропортов США не получают зарплату из-за шатдауна

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Авиадиспетчеры Канады отправляют сотни пицц, чтобы поддержать своих американских коллег, которые из-за затянувшегося шатдауна вынуждены  уже почти месяц обеспечивать работу аэропортов без зарплаты. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что из-за ограничения работы правительства США более 10 тысяч авиадиспетчеров работают бесплатно.

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Идея с пиццей возникла у сотрудников канадского аэропорта Эдмонтона - они отправили угощение своим коллегам в аэропорт Анкориджа (штат Аляска). Вскоре флешмоб поддержали и другие канадские аэропорты.

С 10 января пиццу получили диспетчеры 49 американских аэропортов, отправлено уже более 350 коробок.

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8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Это второй по длительности шатдаун в истории США.

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Теги: шатдаун, канада, пицца, авиадиспетчер
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