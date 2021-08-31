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Фото дня. Последний американский военный покинул Афганистан

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 13:37
Фото дня. Последний американский военный покинул Афганистан - Фото
Военный самолет вылетает из Кабула (Фото: ЕРА)

Ночью 30 августа последний американский военный, генерал-майор Крис Донахью, покинул Афганистан. Его отъезд закрывает миссию США по эвакуации американских граждан и афганцев, желавших покинуть страну с приходом к власти Талибана.

На фото, опубликованном на сайте Центрального командования Вооруженных сил США, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией XVIII воздушно-десантного корпуса армии США Крис Донахью садится на грузовой самолет в аэропорту Кабула.

  • 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
  • В Белом доме признали, что часть военной техники, переданной США Афганистану, попала в руки талибов.
  • Военные США и стран Европы эвакуировали из Афганистана не только своих сограждан, но и местных жителей, сотрудничавших с их странами. Сколько всего вывезено афганцев, неизвестно. Украина эвакуировала 133 беженца из Афганистана – 48 взрослых, 85 детей.
  • Вчера, 30 августа, последний американский самолет вылетел из Кабула.
Александра Шмыкова
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армия США эвакуация Афганистан талибан выведение войск
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