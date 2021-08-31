Фото дня. Последний американский военный покинул Афганистан
31.08.2021, 13:37
Военный самолет вылетает из Кабула (Фото: ЕРА)
Ночью 30 августа последний американский военный, генерал-майор Крис Донахью, покинул Афганистан. Его отъезд закрывает миссию США по эвакуации американских граждан и афганцев, желавших покинуть страну с приходом к власти Талибана.
На фото, опубликованном на сайте Центрального командования Вооруженных сил США, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией XVIII воздушно-десантного корпуса армии США Крис Донахью садится на грузовой самолет в аэропорту Кабула.
- 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
- В Белом доме признали, что часть военной техники, переданной США Афганистану, попала в руки талибов.
- Военные США и стран Европы эвакуировали из Афганистана не только своих сограждан, но и местных жителей, сотрудничавших с их странами. Сколько всего вывезено афганцев, неизвестно. Украина эвакуировала 133 беженца из Афганистана – 48 взрослых, 85 детей.
- Вчера, 30 августа, последний американский самолет вылетел из Кабула.
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