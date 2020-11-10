Fox News прервал трансляцию из Белого дома из-за утверждений о фальсификациях на выборах

Ведущий Fox News Нил Кавуто заявил, что пока Белый дом не предоставит доказательства обвинений оппонентов, он не может продолжать трансляцию

Американский консервативный телеканал Fox News прервал трансляцию из Белого дома, после того как пресс-секретарь президента США Кейли Макинани заявила, что демократы приветствовали мошенничество на выборах и незаконное голосование, не представив доказательств. Об этом сообщает MSNBC.

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На пресс-конференции от имени президента США Дональда Трампа Макинанани заявила, обращаясь к Демократической партии: "Вы приветствуете мошенничество на выборах и незаконное голосование... Мы хотим честного, точного, законного подсчета. Мы хотим максимум солнечного света и максимум прозрачности. Мы хотим, чтобы был подсчитан каждый законный голос, а каждый незаконный – не был подсчитан..."

В этом месте ведущий Fox News Нил Кавуто прервал трансляцию. "Если они не подтверждают чем-то свои обвинения, я не могу спокойно продолжить показывать вам это", – заявил ведущий. По его словам, он надеялся, что Белый дом представит какие-либо доказательства своих слов.

Телеканал Fox News близок к Республиканской партии, от которой баллотировался в президенты Трамп.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

6 ноября несколько телеканалов выключили трансляцию, в которой Трамп начал рассказывать о якобы фальсификациях на выборах и объявил о своей победе.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе кандидата от демократов Джо Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

Трамп отказался признавать победу Байдена.

Денис Юдин

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