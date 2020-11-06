Начал говорить о воровстве голосов и своей победе. Телеканалы США "выключили" Трампа

Президент США заявил, что результаты выборов фальсифицируются, а президентом будет он – на этот моменте большинство каналов прервали его выступление

Американские телеканалы прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа, когда тот начал рассказывать о фальсификациях на выборах и называть себя их победителем. В списке каналов, которые решили "выключить" Трампа оказались MSNBC, CBS, CNBC, ABC и другие, пишет The Verge.

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В своем выступлении президент США начал рассказывать, что демократы "совершают мошенничество" и "пытаются украсть голоса избирателей". "Если посчитать законные голоса – я легко выиграю", – отметил Трамп.

В момент, когда он начал говорить о своей победе и попытках украсть голоса, трансляцию его выступления прекратили. Как сказал ведущий канала MSNBC Брайан Уильямс, они в первый раз попадают в ситуацию, когда надо не только прервать президента США, но и "исправить его, ведь подсчет еще продолжается, а фальсификаций не было".

На CNBC заявили, что они прерывают трансляцию, потому что то, что говорит Трамп "в основном, абсолютно неверно", а канал ABC просто выключил главу государства, включив вместо него ведущего Дэвида Мьюира. Ведущий попросил репортера "помочь понять, о чем говорит Дональд Трамп", заметив, что "многое нужно проверить".

Примечательно, что телеканалы CNN и Fox News все же продолжили транслировать выступление президента США в прямом эфире. Хотя позже один из корреспондентов CNN написал в Twitter, что эта речь Трампа была "самым нечестным брифингом из тех, что он когда-либо давал".

4 ноября Трамп заявил о своей победе на выборах и собрался идти в Верховный суд, чтобы защищать результаты голосования.

6 ноября президент Соединенных Штатов обвинил Байдена в попытке украсть голоса.

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Дарья Мостовая

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