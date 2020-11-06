Выборы в США. В ключевых штатах еще считают голоса: кто лидирует на утро 6 ноября

Предполагается, что в отдельных штатах подсчет голосов может затянуться до следующей недели

В ключевых штатах США все еще продолжается подсчет голосов. По словам работников избирательной кампании, определение итоговых результатов выборов может затянуться на несколько дней, передает CNN.

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Ситуация с подсчетом бюллетеней по ключевым штатам.

Аризона

Необработанными остались около 285 000 избирательных бюллетеней. При этом, 204 000 из них составляют бюллетени, предназначенные для голосования по почте. Предварительные результаты ожидаются к вечеру пятницы. На текущий момент в Аризоне Байден опережает Трампа – у него 50,1% голосов, а у действующего президента – 48,5%.

Джорджия

Осталось подсчитать порядка 16 000 бюллетеней. Этот штат можно назвать "колеблющимся" – сейчас Джо Байден и Дональд Трамп находятся в равном положении: за каждого из них проголосовало по 49,4%.

Невада

Госсекретарь штат заявил, что подсчитать нужно еще чуть больше 190 000 бюллетеней. Итоговые результаты должны были объявить в утром в пятницу, 6 ноября, но сейчас допускается, что подсчет может еще затянуться. В Неваде с минимальным отрывом, но лидирует Байден – у него 49,4%, у Трампа – 48,5%.

Северная Каролина

В Северной Каролине заявили, что подсчитанными можно считать около 95% бюллетеней, однако об итоговых результатах штат будет готов объявить не ранее следующей недели. На сейчас большинство голосов отданы Трампу – 50% (по данным АР – 50,1%), у Байдена 48,6% (по данным АР – 48,7%).

Пенсильвания

Подсчитать осталось примерно 250 000 бюллетеней, из них 72 000 – для голосования по почте. Ориентировочно подсчет продлится до вечера пятницы, 6 ноября. В Пенсильвании вперед вырвался Трамп – 49,5% (по данным АР – 49,6%), Байден отстает – 49,2% (по данным АР – 49,3%).

4 ноября сообщалось, что для победы на выборах Байдену нужно удержать лидерство в двух штатах – Неваде и Мичигане.

Вчера, 5 ноября, Байден начал догонять Трампа в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии.

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Дарья Мостовая

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