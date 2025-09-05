Fox News: Трамп 5 сентября подпишет указ о переименовании Минобороны в Министерство войны
Президент США Дональд Трамп 5 сентября может подписать указ об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны, вернув старое название. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.
В этот же день Трамп объявит публично о смене названия ведомства. Название "Министерство войны" планируют использовать как дополнительное наименование Минобороны. А для главы Пентагона Пита Хегсета предусмотрено использование формулировки "министр войны".
Также приказ предписывает Хегсету предложить законодательные и исполнительные меры, чтобы навсегда закрепить за Министерством войны США это название.
Для реализации указа потребуются изменения к веб-сайтам и вывескам офисов Пентагона, включая переименование зала для брифингов по связям с общественностью в "Военное крыло Пентагона", рассказал представитель Белого дома. В разработке, по его словам, находятся и другие долгосрочные проекты.
- 25 августа Трамп намекнул журналистам, что вскоре Министерство обороны могут переименовать в Министерство войны. Он заявил, что не хочет ограничиваться только обороной, а "хочет наступления также".
